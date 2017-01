'Noorden moet subsidie krijgen voor beveiliging onbewaakte spoorwegovergangen'

De Friese gedeputeerde Johannes Kramer wil dat de provincie Friesland samen met Groningen en Drenthe subsidie aanvraagt om de onbewaakte spoorwegovergangen te beveiligen. Dat meldt de Leeuwarder Courant.

Kramer vindt dat alle onbewaakte spoorwegovergangen in Friesland moeten worden beveiligd. De provincie is daarover in gesprek met ProRail. Als het aan de Friese gedeputeerde ligt, praten de andere noordelijke provincies ook mee. Gezamenlijk moeten ze subsidie aanvragen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.Het plan van Friesland heeft overigens niets te maken met het recente spoorwegongeluk bij Winsum, maar bestaat al langer.