Dit zijn de nieuwjaarsrecepties in Groningen

Gemeente Groningen verving zijn nieuwjaarsreceptie dit jaar voor een festival met muziek en optredens, maar elders in de provincie zijn er nog genoeg 'traditionele' nieuwjaarsrecepties. Deze gemeenten en organisaties hebben publieke recepties waar iedereen welkom is.

16.30 uur - Provincie Groningen trapt de serie aan nieuwjaarsbijeenkomsten af. In de Statenzaal kunnen twee uur lang goede voornemers worden uitgewisseld en kan worden genetwerkt. De receptie is voor iedereen toegankelijk zonder aanmelden.19.30 uur - Gemeente Marum heeft als belangrijk onderdeel van de receptie de uitreiking van de Marumer Jacques Drenthprijs . Ook staan een rede van burgemeester Henk Kosmeijer en muziekoptredens op het programma.19.30 uur - Gemeente Zuidhorn maakt de winnaar van de Leefbaarheidsprijs bekend tijdens de receptie in het gemeentehuis aan de Hooiweg.19.30 uur - Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland. Dat is al even de nieuwe naam van de nieuwjaarsborrel van de KvK, waar ondernemers zich voor kunnen aanmelden . De borrel is er voor Groningers, Drenthen en Friezen en wordt medegeorganiseerd door Samenwerkingsverband Noord-Nederland en faciliator Martiniplaza, waar de presentaties over samenwerken en de borrel zijn.19.30 uur - Gemeente Olambt. Een culturele receptie in De Klinker in Winschoten, met een sneltekenaar, Spraokwotter, Erwin de Vries, stadsdichter Anke Kraster en ander entertainment. Burgemeester Pieter Smit opent officieel om 20.00 uur.19.30 uur - Gemeente De Marne. Burgervader Koos Wiersma blikt terug op afgelopen jaar en geeft een vooruitblik op 2017. Netwerken en met elkaar praten is een belangrijk onderdeel op de borrel in het gemeentehuis in Leens.20.00 uur - Gemeente Loppersum. Samen met bedrijven en LTO-Noord houdt de gemeente Loppersum zijn receptie in de raadszaal. De ChristenUnie-fractie deelt er de Aanpeerdtjespries uit voor een persoon of groep inwoners die maatschappelijk of cultureel iets hebben bijgedracht aan de gemeente en samenleving.16.00 uur - Gemeente Slochteren. Aan de Hoofdweg 10a wordt naast een burgervaderlijk praatje, ook de sportstimuleringsprijs uitgereikt.9 januari 19.30 uur - Gemeente Grootegast. In het dorpshuis 't Hörnhuus, Hörnhuusstraat 13 in Kornhorn, trapt burgemeester Ard van der Tuuk de avond af.10 januari 16.00 uur - Gemeente Leek. Burgemeester Berend Hoekstra spreekt zijn nieuwjaarsboodschap uit om 17.00 uur in het gemeentehuis aan de Tolberterstraat 66 in Leek.10 januari 19.30 uur - Gemeente Vlagtwedde. De laatste nieuwjaarsreceptie van Vlagtwedde, voordat de gemeente samengaat met Bellingwedde en Westerwolde. Burgemeester Leontien Kompier zal dan ook terugblikken op 205 jaar gemeene Vlagtwedde, in 's Lands Huys in Bourtange.12 januari 19.00 uur - Gemeente Eemsmond. Terugblikken en vooruitkijken op een gemeentelijke fusie, daar zal burgemeester Marijke van Beek het over hebben. Ook is er een filmpremière aan de Hoofdstraat-West 1.19 januari 16.00 uur - Groningen Seaports. Aan de Handelskade Oost 1 houdt Groningen Seaports zijn receptie in de buitenlucht, maar toch moet het warm worden. De nieuw aangelegde dijk wordt een 'schitterend vuurlandschap' met tenten, acts en netwerkmogelijkheden. Aanmelden gaat per persoon, met bedrijfsnaam.