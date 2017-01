Arriva maakt busrit 'gezelliger' met een kopje koffie

(Foto: RTV Noord/Martine van der Veer)

Gezellig een kopje koffie, terwijl je een gesprek voert met de man of vrouw die naast je zit in de bus. Dat kan in de Q-liner tussen Groningen en Drachten.

Eerste week gratis

Vervoersmaatschappij Arriva begint een proef van drie maanden in deze bus met een gratis kop koffie of thee. Deze eerste week zijn de koffie en thee gratis; daarna moet er een euro per kopje worden betaald.



Bevalt het?

Na drie maanden wordt de proef geëvalueerd met de reizigers en de buschauffeurs. Dan wordt besloten of de service blijft.

