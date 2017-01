Column: Carbidschieten in de Italiaanse Alpen

Ze kijken me allemaal vol ongeloof aan. Ik leg het nog één keer uit aan de Italianen: met een melkbus, carbid en wat water kun je heel hard lachen. En knallen.

Niccolò, een beetje de leider van de groep, slaat met zijn vuist op tafel en besluit 'facciamo' ('doen we!'). Hij heeft het nog maar net geroepen of Diego, de andere avonturier, is de boerenschuur al ingeschoten op zoek naar een ouwe melkbus. Samenzweerderig en opgewonden loopt de rest van het gezelschap het binnenerf op van de Italiaanse boerderij tegen de alpen.Bezorgd bromt Roberto in mijn oor of ik wel weet wat ik aan het doen ben. Ik haal onverschillig mijn schouders op. We deden het in Schildwolde bij boer Atzema achter de Meenteweg al toen ik vier was. Je moet alleen zo'n bus goed controleren op gaten, afstand houden bij het afsteken, het deksel niet te veel laten klemmen, aan een touw binden en je moet het niet te vroeg en niet te laat doen. Enzo. Roberto kijkt alsof hij water ziet branden.Opgewonden slepen Niccolò en Diego een loodzware grote soort ouderwetse giertank een schuur uit. 'Kan het hier ook mee?', vraagt de laatste van het stel. Twee vrouwen begin wat protesterend te sputteren. Of het niet allemaal te gevaarlijk is. Enthousiast roep ik 'des te groter des te beter!' In het felle licht van de maan en een oude knipperende lantaarn beklopt Niccolò het gevaarte op zoek naar scheuren en dunne plekken terwijl Diego vakkundig een gat boort vlakbij de bodem.'Daar gaan we', zegt Niccolò een kwartier later vastberaden terwijl Roberto hem de brok carbid aanreikt die hij direct in de tank laat vallen. Ik giet er een scheut water bij, samen drukken we met alle kracht het zware deksel op z'n plek.Angstig houden de moeders hun armen voor hun kinderen, terwijl ik sommige anderen weifelend zie dralen tussen voordeur en schuurdeur. 'We wachten twee minuten, dan houd je een lange lucifer bij het gaatje onderin', zeg ik tegen Diego die met een peuk in zijn grijnzende mondhoek ja knikt terwijl de rest van het gezelschap steeds angstiger toekijkt. 'Het is net een bom', hoor ik Barbera fluisteren terwijl Elisa haar twee zoons ongerust naar binnen heeft gestuurd.Na twee minuten is het zover. Diego strijkt de grote haardlucifer langs het doosje, waardoor het houten stokje sissend oplicht in het donker. Hij loopt zo ver mogelijk van de knalconstructie af en houdt voorzichtig de vlam bij het ontstekingsgaatje. De helft van de groep houdt angstvallig de handen voor de oren. Sommigen sluiten hun ogen. Anderen lopen alvast naar binnen.Maar er gebeurt helemaal niets. Het blijft oorverdovend stil. Vragend kijkt iedereen me aan. Ik haal m'n schouders op. Het is ook al zo lang geleden, bedenk ik me. Als ik naar de giertank wil lopen houdt Niccolò me tegen. 'Te gevaarlijk', zegt hij streng.Teleurgesteld loopt het clubje de boerderij weer binnen. 'Mooi hoor die Groningse tradities!', bromt Niccolò terwijl hij zich nog een spumante inschenkt.Eenmaal in de Punto op weg naar Genua merk ik dat Roberto zit te schudden van het lachen. Hij stikt er bijna in. Ik kijk hem vragend aan. Met betraande ogen frummelt hij een plastic papiertje uit zijn zak. 'Ik heb de carbid vervangen door een brokje van dit spul', antwoordt hij terwijl hij de verpakking van een stuk Italiaans broksnoep omhoog houdt. 'En weet je wat er hier staat? Smaakexplosie! Echt!' Met een grote glimlach is hij naast me in de auto in slaap gevallen. Toch de mooiste manier om het nieuwe jaar in te glijden besef ik ontroerd. Met een glimlach.Maak er wat moois van met elkaar, in 2017.Marc is altied onderwegens tussen Genua (Italië), Straatsburg (Frankrijk) en Groningen. Wat hij onderweg tegenkomt vertelt hij hier elke maandag.