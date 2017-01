'Kerncentrale in Lingen moet onmiddellijk en voor altijd dicht'

De kerncentrale in het Duitse Lingen, enkele tientallen kilometers over de grens bij Ter Apel, moet per direct en voor altijd dicht.Dat wil de overkoepelende milieu-organisatie BBU.

De kerncentrale Emsland is momenteel tien dagen buiten werking omdat het splijtstofelement met plutonium dat in de kern de ontbranding veroorzaakt, wordt verwisseld. Daarbij is ook een storing in de koelwaterpomp ontdekt.Volgens de BBU is het gebruik van het kankerveroorzakende plutonium veel te gevaarlijk voor de omgeving. De organisatie doet een oproep aan de deelstaat Niedersachsen om de centrale voorgoed stil te leggen.Eerder dit jaar werd bekend dat mensen binnen een straal van honderd kilometer van Lingen preventief jodiumtabletten krijgen voor een eventuele ramp met de centrale. Groningers, die ten zuidoosten van de lijn Groningen-Delfzijl wonen, vallen binnen die straal van honderd kilometer. Zij krijgen dus preventief die pillen.De kerncentrale werd in 1988 in gebruik genomen. Volgens planning moet hij nog tot 2022 mee, waarna hij wordt ontmanteld.