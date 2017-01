Slachtoffer dodelijk ongeval Sauwerd is 65-jarige man uit Kloosterburen

De man die zondagavond om het leven is gekomen bij een ongeluk tussen Sauwerd en Klein Wetsinge is een 65-jarige man uit Kloosterburen.

Het slachtoffer zat alleen in de auto. Hij is in de loop van de avond aan zijn verwondingen overleden.De man verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur. Naar de oorzaak van het ongeval wordt onderzoek gedaan.