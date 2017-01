Nep-nieuwjaarsrede van NAM-baas 'uitgelekt'

De Groninger Bodem Beweging (GBB) heeft een nep-nieuwsjaarsrede van NAM-directeur Gerald Schotman op YouTube gezet.

In een persbericht meldt de belangenorganisatie dat de nieuwsjaarstoespraak is 'uitgelekt' via de bodembeweging. De mail is voorzien van een knip- en plakvideo, waarin de hoogste baas van de NAM 'zijn nieuwjaarsrede' uitspreekt.In de toespraak kondigt de nep-directeur onder meer aan dat er 'door wordt gepompt zolang wij winst maken'. Om te vervolgen met: 'De winst, daar gaat het om. Onze aandeelhouders; die zijn onze primaire zorg en daar zorgen wij als NAM goed voor. Daarop kan de Groninger nu eens wél rekenen'.De nep-Schotman kijkt verder terug op een succesvol jaar. 'We zijn ook het afgelopen jaar er weer in geslaagd om ons slechte imago op peil te houden. En dat we succesvol voorkomen hebben, dat het vertrouwen van de Groningers in de NAM kon toenemen.'In de video worden overigens beelden van RTV Noord gebruikt, maar dat is buiten de omroep om gegaan.