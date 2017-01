Lopend Vuur: Ook ik heb minder respect voor mensen in uniform

(Foto: Jos FPS-Groningen)

Afgelopen jaarwisseling was er weer veel geweld tegen hulpverleners. Die trend is al jaren zichtbaar. Het lijkt alsof er steeds minder respect is voor mensen in uniform.



Geldt dat voor jou ook? Of heb je diep ontzag voor iedereen met een pet, strepen op de mouw of zwaailicht op het dak?







