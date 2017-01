Das pas Grunnen: Dit zijn de mooiste foto's van december

Het is 2 januari en dat betekent het einde van onze maandelijkse fotowedstrijd Das pas Grunnen.

Het is tijd om te stemmen op je favoriete foto. Het thema van de maand december was 'feestdagen in de provincie Groningen'.We hebben de vijftien mooiste foto's op een rij gezet. Aan jou de keuze wie deze maand de fotowedstrijd wint.Je kunt stemmen op de mooiste foto tot maandag 2 januari middernacht via de poll onderaan het artikel. De winnaar wordt dinsdag 3 januari om 11.00 uur bekendgemaakt.Nicky Snitjer - Hond met pakjesSharon Erenstein - Kat in kerstboomTico Fid - Grote MarktNanda Senna - Kerst hondGeert Noordman - Kerst hondMarionne Bos - Kerst katEsther Klaassens - VuurwerkJolanda Bol Huisman - Grote MarktCarina Mensingamarbus - VeendamMatthijs van Eerden - BorgPeter Tulner - ZoutkampRob Hoving - Grote MarktRianne Mellema - VuurwerkAgnes Hartholt - Molen NoordhornJans Meijer - Veendam