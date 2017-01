COA bezorgd over gezondheidsklachten azc Ter Apel

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) maakt zich zorgen over gezondheidsklachten van medewerkers in één kantoorpand van het asielzoekerscentrum (azc) in Ter Apel.

Het kantoorpand is twee jaar geleden gebouwd. Sinds de zomer hebben werknemers geregeld bloedneuzen, hoofdpijn en prikkende ogen. De oorzaak is onbekend. In eerste instantie is het luchtcirculatiesysteem onderzocht. Daar bleek een klein defect te zitten. Dat is gerepareerd, maar de klachten bleven.In de grond onder het gebouw zou in het verleden vervuilde grond zijn opgeslagen in foliebakken. Onderzoek heeft uitgewezen dat de bodem is gesaneerd. Regiomanager Henk Wolthof van het COA: 'Voor de bouw hadden we een schonegrondverklaring nodig. Er is goed gekeken naar de bodem, dus dat is vermoedelijk ook niet de oorzaak'.Toch laat het COA dieper bodemonderzoek doen. 'Na de onderzoeken die al zijn gedaan, is ons verteld dat het geen zin heeft om verder te zoeken, maar we zijn er van overtuigd dat er een oorzaak moet zijn voor deze klachten en dus zoeken we verder. We willen de onderste steen boven hebben', zegt Wolthof.Volgens Wolthof is de kans klein dat de klachten samenhangen met de giftige chroomverf , die het ministerie van Defensie gebruikte toen de locatie nog in gebruik was als NAVO-depot: 'Dat was in een heel ander gebouw en bovendien werd dat tegen de wanden gespoten. Wij zoeken de oorzaak nu in de bodem'.