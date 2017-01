Man uit doodsbedreigingen na ruzie over foto's met flatbewoners

(Foto: Jos Schuurman (FPS))

Het bedreigen van medeflatbewoners is een 31-jarige Stadjer komen te staan op een werkstraf van zestig uur.

De man verbleef eind mei in de flatwoning van zijn vriendin in Groningen. Buurtgenoten zagen dat het tweetal ruzie had en meenden dat de vrouw werd gestompt. Ze maakten foto's van dit huiselijk geweld.



Dit kon de 31-jarige Stadjer niet verteren. Hij wenste de buren de dood toe en zou met een mes hebben gezwaaid. Ook dit was gefotografeerd, maar de afbeeldingen waren te onduidelijk. De rechter hield het bij woordelijke bedreigingen.



Ook vond de rechter dat er onvoldoende bewijzen waren om de man te veroordelen voor huiselijk geweld. De vriendin zei dat ze niet was geslagen en de getuigenverklaringen waren tegenstrijdig.

Door: RTV Noord