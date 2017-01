Gaat Virgil van Dijk naar Chelsea voor 70 miljoen euro?

Zeventig miljoen euro. Zoveel zou Chelsea overhebben voor ex-FC Groningen verdediger Virgil van Dijk.

Dat maakt de Britse krant The Daily Express bekend. Van Dijk wordt al weken in verband gebracht met de Engelse topclubs Chelsea en Manchster City. City zou vijftig miljoen over hebben voor de centrale verdediger, maar daar gaat Chelsea nu nog eens fors over heen.Eind december maakte Southampton-coach Claude Puel dat Van Dijk 'gewoon' bij de club blijft. 'We laten hem echt niet gaan, want hij is veel te belangrijk´, zei de coach toen. De vraag is of de club zo´n hoog bod van Chelsea naast zich neer kan leggen.Wat de eventuele transfer van Van Dijk financieel betekent voor FC Groningen, is nog niet bekend. Van Dijk speelde van 2011 tot 2013 voor de FC. Daarna ging hij naar de Schotse topploeg Celtic. Anderhalf jaar geleden verhuisde hij al voor 15 miljoen euro naar Southampton.