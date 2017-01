Column: Nieuwjaar

Een nieuw jaar, fijn! Maar voor ik er aan kon beginnen was het even doorbijten. Op oudejaarsavond heb je weinig aan mij: ik hou niet van champagne en ik hou niet van vuurwerk.

Dat laatste maakt me de laatste dagen van december een hele stomme mama; elfjarige jongetjes zijn nou eenmaal dol op alles wat knalt. En onze zoon heeft dubbel pech, want z'n vader moet er ook niks van hebben. Ieder jaar hopen we dat de vuurwerkvrije zone zich uitbreidt naar onze straat.



Misschien komt het omdat ik er niet mee ben opgegroeid; mijn ouders vonden vuurwerk gevaarlijk, slecht voor het milieu en zonde van het geld. Ondertussen ruimden ze op nieuwjaarsdag wel de vuurwerktroep van anderen op.



Zelfs op z'n tachtigste veegde m'n vader vrolijk fluitend het hele schoolplein voor het ouderlijk huis schoon. Vijf vuilniszakken vol vuurwerkafval. Toegegeven, we hadden er ook plezier van gehad. 's Nachts om 12 uur keken we vanachter het slaapkamerraam in pyjama samen naar het spektakel in de lucht. Een dierbaar moment waar ik vaak aan terugdenk.



Oliebollen, daar hou ik wel van. In het kerstpakket van m'n man zat een bakblik voor oven-oliebollen, een pak oliebollenmix en een zak rozijnen. IJverig ging ik oudejaarsmiddag aan de slag met Alle 50 Goud als muzikale begeleiding.



De rijstijd bedroeg volgens het pak 45 minuten. Maar na twee uur was mijn beslag nog geen millimeter omhoog gekomen. Ik bekeek de aanwijzingen eens wat beter: 'Voeg water toe van 37 graden.' Ai, geen koud kraanwater dus.



Vier uur later was m'n geduld op en spatelde ik het beslag in het ingevette bakblik. 'Een eetlepel zonnebloemolie per vakje', zoals het pak adviseerde, leek me overdreven. Ik doe dat liever op gevoel.



De oliebollen zagen er na 25 minuten oven werkelijk schitterend uit. Precies de juiste kleur bruin met een knapperig korstje. Tijd om ze uit hun holletjes te wippen. Hup op de schaal, en de volgende twaalf de oven in. Helaas. De bollen zaten muurvast.



Oliebol, ik had beter moeten weten, de naam verraadt het hoofdingrediënt. Zoon heeft nog wat stukjes uit het blik kunnen peuteren maar het was weer geen beste beurt. Ik hou ook niet van goede voornemens. Maar die oliebollen, dat ga ik dit jaar in ieder geval anders doen.



De beste wensen allemaal!



Cunera van Selm

Door: Cunera van Selm