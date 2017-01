Beauty Sauna Peize komt na 21 jaar in andere handen

Beauty Sauna Peize heeft sinds 1 januari een andere eigenaar: het Nederlandse International Wellness Resorts, dat deel uitmaakt van een Europese keten.

Dat bedrijf benaderde het afgelopen jaar de huidige eigenaren, Paul en Sylvia de Haan, met een aanbod waar ze geen 'nee' tegen wilden zeggen. Sylvia de Haan: 'Voor geld is alles te koop en na 21 jaar werd het ook voor ons wel een keer tijd om het bedrijf los te laten'.Voor het personeel en de klanten verandert er volgens De Haan weinig. De nieuwe eigenaar, met nog vijf andere sauna's in Nederland, wil het bedrijf voortzetten zoals het nu draait. De Haan: 'Het zal mij wel moeilijk vallen om afscheid te nemen van het bedrijf, maar Paul en ik hebben straks in elk geval weer tijd om van het leven te genieten'.De eigenaren hebben turbulente jaren beleefd met hun zaak. Zo woedde er in tien jaar tijd maar liefst vijf keer brand in de sauna. Ook lag Sylvia de Haan in de clinch met het UWV, omdat zij ondanks haar WAO-uitkering in de zaak had gewerkt. De rechter bepaalde in maart 2016 dat zij 85.000 euro aan te veel ontvangen uitkering terug moet betalen