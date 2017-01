'Groningse' supermarkt Famila in Leer gaat dicht

(Foto: Famila)

Supermarkt Famila in het winkelcentrum Emspark in het Duitse Leer gaat dicht. Dat meldt de Osnabrücker Zeitung.

De leiding van het Famila-concern vindt de resultaten van de vestiging in Leer te ondermaats om de zaak nog langer open te houden.



De Famila in Leer is voor veel Groningers de trekker om boodschappen te doen en dan met name de drankvoorraad aan te vullen.



Aderlating

In maart loopt het huurcontract met het Emspark af. Dan gaan de deuren definitief dicht. Het vertrek van de Famila is een aderlating voor het overdekte winkelcentrum aan de rand van Leer. De Famila was de grootste gebruiker.



Volgens het concern is een van de oorzaken voor de tegenvallende resultaten de grote drukte op de belangrijkste verkeersader die het Emspark met het centrum van Leer verbindt. Daardoor blijven vooral de inwoners van Leer weg.

