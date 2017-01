Rijzebol: 'Herhuisvesten slachtoffers brand prioriteit nummer 1'

Wethouder IJzebrand Rijzebol van Delfzijl heeft maandag de slachtoffers van de grote brand in het centrum van de havenstad bezocht.

Vrijdag gingen drie winkelpanden in vlammen op. Boven deze winkels waren woningen en de gedupeerden zijn zwaar getroffen.'Sommige mensen hebben helemaal niks meer', vertelt Rijzebol. 'Stel je dat eens voor, dat je met helemaal niks op straat staat, dat is dramatisch.'Drie mensen zijn dakloos geworden. Volgens Rijzebol zijn ze op een keurige manier elders ondergebracht. 'Ze zijn intens dankbaar dat ze door de hele omgeving zo ongelooflijk goed geholpen zijn. Echt ongekend.'Het zal even duren voordat deze mensen weer een eigen woning hebben, erkent Rijzebol. 'Dat gaat zeker niet vanzelf, maar het is voor ons prioriteit nummer 1. We zullen allemaal ons uiterste best doen om ze zodanig te huisvesten dat het zo dicht mogelijk bij hun wensen komt.'Volgens Rijzebol willen de ondernemers van de getroffen winkels door. Samen met de gemeente wordt bekeken hoe de boel weer wordt opgebouwd. 'De ondernemers hebben gezegd - en daar ben ik blij om - dat ze niet willen dat er een betonnen doos komt. Het was een karakteristiek pand, eigenlijk het winkelhart van Delfzijl. Als het aan ons ligt, komt er iets moois voor terug. Dat willen wij, dat willen de ondernemers en dat wil heel Delfzijl.'