Paas: 'We moeten het vertrouwen terugwinnen'

(Foto: RTV Noord)

Bouwen aan een beter Groningen en het terugwinnen van het vertrouwen van de Groningers. Dat is volgens Commissaris van de Koning René Paas de doelstelling voor 2017.

Paas sprak die woorden uit tijdens zijn Nieuwjaarsspeech in het Provinciehuis in Groningen.



'Want vertrouwen hebben we hard nodig. Het jaar 2017 begint zoals 2016 eindigt: met een rottig voorgevoel', sprak Paas.



'We zijn het kwijtgeraakt'

'Want als we in het afgelopen jaar iets zijn kwijtgeraakt, dan is het wel vertrouwen. Het vertrouwen in de politiek. En in de groep mensen die losjes worden aangeduid als de 'elite', zei Paas. 'Wij mogen ons de boosheid over 'de elite' aanrekenen. Waardoor komt die en wat kunnen we doen om het vertrouwen terug te winnen?'



Volgens de Commissaris is het terugwinnen van dit vertrouwen zijn goede voornemen voor dit jaar. Hij wil strijden om Groningers aan werk en aan perspectief te helpen.

