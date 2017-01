Tijd voor actie, dachten ze in het Friese Nijega. Begin november brachten we het verhaal dat op een uitkijkbord aan de Friese kant van het Lauwersmeer de tekst 'Er gaat niks boven Groningen' staat.

En dat is tegen het zere been van de Friezen.De Oudjaarsploeg uit het dorp had de uitzending ook gezien en vond het reden genoeg om op te treden. Want: 'Zo'n bord op Fries grondgebied, dat kan toch niet', zegt woordvoerder Freddy Hiemstra.En dus haalden ze drie weken geleden het bord in het holst van de nacht van zijn plekje aan het Lauwersmeer.Nieuwjaarsochtend dook het uitkijkbord weer op in Nijega, maar de Friezen hadden er wel wat aan gesleuteld. 'Fryslan Boppe' hebben ze met koeieletters opgeplakt.En ook de slogan 'Er gaat niets boven Groningen' hebben de leden van oudjaarsploeg 'Stikem mei alles' aangepast. De 'n' van niets is met een ijzeren plaatje afgeplakt. 'Want volgens de Friezen gaat er wel iets boven Groningen. Friesland!', lacht Hiemstra.Over een paar weken gaat het bord, inclusief veranderingen, terug naar het Lauwersmeer. Maar of dan ook de de strijdbijl tussen de Friezen en Groningers wordt begraven is nog maar de vraag. 'Wij zeggen hier dit zijn onze grenzen. Dit is ons Fryslan. Daar zijn we trots op.'