Oud-burgemeester Rehwinkel te gast op verjaardag Jan Uitham (92)

(Foto: RTV Noord)

Hij reed de Elfstedentocht zeven keer, en werd tweede in de beroemdste editie van 1963. Jan Uitham vierde maandag zijn 92e verjaardag en kreeg daarbij een speciale gast op bezoek.

Want oud-burgemeester Peter Rehwinkel van de stad Groningen schudde ook de hand van Uitham.



'Ik om hier om mijn oom te feliciteren', zei hij lachend. '92, dat is toch een leeftijd waar je bij aanwezig wilt zijn.'



'Blijf in beweging'

Uitham woont op hoge leeftijd nog zelfstandig. Dat kan omdat zijn dochters hem thuis verzorgen. Het geheim is volgens Uitham simpel: blijf in beweging. 'En als je je aan die regels houdt, houd je ook plezier in het leven', zegt hij.

