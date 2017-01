Sportvereniging Marum gaat toch voetballen op kunstgras

(Foto: RTV Noord)

De sportvereniging Marum gaat toch voetballen op kunstgras. Dat heeft de club besloten na overleg met de gemeente.

Tot nu toe bleef het gloednieuwe veld ongebruikt vanwege de discussie over gezondheidsrisico's van de rubberen korrels. Maar nu uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de risico's verwaarloosbaar zijn wordt dinsdagavond voor het eerst getraind op het veld.



Nog geen wedstrijd op gespeeld

Het kunstgrasveld van Marum was net klaar aan het begin van dit seizoen toen de discussie over het rubbergranulaat losbarstte. De korrels zouden kankerverwekkend zijn.



Zonder dat er ook maar een training of een wedstrijd op het veld werd gehouden, besloot de vereniging voorlopig niet te spelen op het veld en het onderzoek van het RIVM af te wachten.



'Houden het in de gaten'

'We zijn steeds samen met de gemeente opgetrokken in deze kwestie,' zegt voorzitter Simon Neef.



'We blijven de zaak in de gaten houden. Mochten zich nieuwe ontwikkelingen voordoen dan bekijken we opnieuw wat we moeten doen. Als bestuur moeten we ervoor zorgen dat onze leden gezond kunnen en blijven sporten.'

Door: RTV Noord Correctie melden