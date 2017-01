Open parkbeleid bezorgt VV Helpman kopzeer

Het open parkbeleid van de gemeente Groningen levert het bestuur van voetbalclub VV Helpman meer zorgen op dan voordelen. Vernielingen en overlast op het sportpark zijn ruim vier jaar lang aan de orde van de dag.

De gemeente Groningen hanteert een open park beleid. Sportparken afsluiten mag daardoor niet meer. Door het sportpark niet af te sluiten is het dus voor iedereen toegankelijk. Dat beleid brengt bij VV Helpman veel ellende met zich mee.Voorzitter Jan van der Lei is de onrust op het sportcomplex helemaal zat. 'Jongeren komen samen op onze tribune. Lege flessen drank worden vervolgens kapot geslagen. Er worden zelfs glasscherven op het voetbalveld gegooid. Levensgevaarlijk.'Volgens de voorzitter is er al enkele jaren sprake van overlast. Hij vindt dat de vernielingen in relatie staan tot het open parkbeleid van de gemeente Groningen. 'Niet alleen wij ervaren overlast. Andere sportclubs ook. Elke zaterdag moeten we de glasscherven bij elkaar vegen op de tribune.'Het probleem is bekend bij de gemeente, maar volgens de voetballers van Helpman is er nog geen structurele oplossing gevonden. Jan van der Lei hoopt snel tot een oplossing te komen. 'Ik moet er niet aan denken dat een speler van ons met een stuk glas in zijn lijf van het veld stapt.'