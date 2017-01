Uitzonderlijk laag schadebedrag tijdens jaarwisseling in Haren

(Foto: Henk Binnendijk/Groningen in Beeld)

In de gemeente Haren is nagenoeg geen schade aangericht tijdens de afgelopen jaarwisseling. Slechts een afvalbak en twee verkeersborden kwamen niet ongeschonden uit de nacht.

Het schadebedrag kwam daarmee neer op 860 euro. Een jaarwisseling eerder was dat nog 5000 euro.



'Nette inwoners'

Nog nooit lag het schadebedrag tijdens een jaarwisseling zo laag in Haren. Burgemeester Pieter van Veen heeft dan ook geen verklaring voor dit lage schadebedrag. 'Waarom het zo'n laag bedrag is weet ik niet, maar iedere euro is er in dit geval één te veel. De inwoners van Haren laten zien dat ze nette mensen zijn.'



De jaarwisseling van 2007/2008 spande de kroon. Toen was er voor ruim 31 duizend euro schade tijdens oudjaarsnacht.

Door: RTV Noord Correctie melden