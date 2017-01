Organisatie Eurosonic/Noorderslag vreest staking NS-personeel

De organisatie van Eurosonic/Noorderslag zit in zijn maag met een mogelijke werkonderbreking van het NS-personeel. De medewerkers overwegen volgende week woensdag het werk tijdelijk stil te leggen. Dat is de dag waarop het festival van start gaat.

Er komen 4000 conferentiebezoekers naar Eurosonic, waarvan een behoorlijk deel uit het buitenland. 'Een groot deel daarvan komt op woensdag aan', legt festivalmanager Peter Sikkema uit. 'De staking komt niet uit.'De organisatie denkt nog na over een manier om dit probleem te ondervangen. Voor die duizenden bezoekers die dreigen te stranden wil de organisatie nog iets regelen. 'We weten nog niet wat', zegt Sikkema.Conducteurs en machinisten willen woensdag 11 januari in de middag naar een werkoverleg in Utrecht. Ze zijn niet blij met de nieuwe dienstregeling. Die zou voor het treinpersoneel te eentonig zijn. Of de staking doorgaat, is nog niet duidelijk.De rechter verbood halverwege december een staking van treinpersoneel. Tot 6 januari mocht er niet meer gestaakt worden.Eurosonic staat dit jaar in het teken van Portugal. Er staan 21 Portugese acts op de podia. In totaal worden er voor het festival, de conferentie en de EBBA-awardsshow meer dan 42.000 bezoekers verwacht.