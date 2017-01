Bijna 1500 reacties op verdwijnen 'Groningse' supermarkt Leer

(Foto: Famila)

Het nieuws dat de 'Groningse' supermarkt Famila in het Duitse Leer later dit jaar de deuren sluit, is voor veel Groningers het gesprek van de dag.





Nostalgische herinneringen

'Jammer', schrijft Jitkse Mulder. 'M'n ouders namen ons daar vroeger eens in de zoveel tijd mee naartoe. Het was echt een uitje.' Een nostalgisch gevoel dat wordt gedeeld door de Groningers, zo blijkt uit de vele reacties.



Ria de Walle, bijvoorbeeld. 'Balen', zo laat ze weten. 'Ging wel niet heel vaak heen, maar het was altijd leuk winkelen daar.'



Papenburg een alternatief?

Ook heeft een aantal mensen een alternatief voor het verdwijnen van Famila. 'Papenburg is superaantrekkelijk', legt Frits Koetje uit. 'Je hebt Reaal en boven Dorfplatz met elke zaterdag muziek en dansen. En langs het water heb je ook leuke winkeltjes en terrasjes.'



