'Rachid Traoré is spoorloos verdwenen'

De uitgeprocedeerde Rachid Traoré is met de noorderzon vertrokken. De amateurvoetballer van Achilles 1894 en student van het Alfa-college zag geen andere uitweg.

Dat zegt voorzitter Ronald Keen van Achiles 1894, die Traoré de afgelopen periode intensief heeft begeleid.Traoré verloor vorig jaar het hoger beroep tegen de uitzetting naar zijn geboorteland Burkina Faso. Sindsdien staat hij op de nominatie om te worden uitgezet. Eerdere acties van zijn school Alfa-college en zijn voetbalclub haalden niets uit.Na een periode van onzekerheid verbleef hij de afgelopen weken bij INLIA, een kerkelijke organisatie die hulp biedt aan asielzoekers in nood. Daar is hij sinds vrijdag niet meer gesignaleerd.'Het nieuws kwam afgelopen vrijdagavond via mijn app binnen', zei Keen. 'Hij gaf aan dat hij hopeloos was en had besloten om zijn geluk elders te zoeken.'Dat nieuws kwam hard aan bij Keen. 'Eerst ben je een tijdje stil. De vragen 'hoe kan dit' en 'waarom' komen dan binnen. Hebben we hem niet goed begeleid? Maar ik begrijp het wel weer vanuit zijn eigen hart. Het IND heeft hem met een tasje op het station in Emmen gezet en gezegd: zoek het maar uit. Maar hij heeft niks, en wat moet je dan?'Keen heeft sindsdien geen contact meer met Traoré kunnen krijgen. De begeleider van de voetballer uit Burkina Faso verwacht de speler voorlopig niet terug te zien. 'Hij heeft een keuze voor zichzelf genomen. Hij wil een nieuwe kans in zijn leven creëren.'