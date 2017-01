Minder schade veroorzaakt tijdens oud en nieuw

Het aantal schademeldingen in onze provincie vanwege de jaarwisseling is op twee handen te tellen. Dat zegt verzekeringsmaatschappij Univé.

Directeur Bert van der Weide van Univé: 'Het aantal schadegevallen is driekwart minder dan bij de vorige jaarwisseling. Het gaat vooral om kleine schades: een dakgootje of een ruit die gesneuveld is'.Gedupeerden moeten hun schade eigenlijk binnen 72 uur melden. 'Maar daar gaan we wel soepel mee om', zegt Van der Weide. 'Wij begrijpen ook wel dat dat niet kan als je bijvoorbeeld op vakantie bent.'