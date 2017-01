Wissels op het spoor worden verwarmd met groen gas

(Foto: Erik Hogeboom/RTV Noord)

Energieleverancier Essent gaat de komende jaren alle stations, wissels en kantoren van de NS en ProRail verwarmen met groen gas.

Dit jaar is 25 procent van het geleverde gas groen. In 2020 moet dat honderd procent zijn. De NS en ProRail nemen dan tien procent van al het groene gas in Nederland af.



Het groene gas wordt volgens Essent gemaakt van biomassa, zoals mest en groente- en fruitafval.

