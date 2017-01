Groningen krijgt een bed-bad-broodschip

Een slaapschip. Daarin gaat de gemeente Groningen dakloze vluchtelingen opvangen. Het schip komt te liggen bij de Berlagebrug aan de noordkant van het Eemskanaal.

Steeds meer vluchtelingen kloppen bij de gemeente aan voor een 'bed-bad-broodvoorziening'. Deze groep kan niet meer terecht in een asielzoekerscentrum en belandt op straat. Het stadsbestuur wil dat niet en breidt daarom de opvang uit.Op het slaapschip kunnen 112 mensen tijdelijk onderdak krijgen. 'Eind september hebben we besloten de bed-bad-broodvoorziening uit te breiden. Die is pas komend voorjaar klaar. Daarom huren we nu dit schip', zegt wethouder Ton Schroor.De bedoeling is dat vluchtelingen uit de hele provincie onderdak krijgen op het slaapschip. Het schip arriveert maandag. Vluchtelingenstichting Inlia krijgt de verantwoordelijkheid erover.