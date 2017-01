Inwonertal van Groninger gemeenten daalt

In veel Groningse gemeenten is het aantal inwoners vorig jaar gedaald.

Ook in andere gemeenten in de randen van Nederland is dit het geval. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).De oorzaak is dat er meer mensen overlijden dan dat er baby's worden geboren. Ook zijn veel jongeren weggetrokken naar andere delen van ons land.De stad Groningen kreeg er overigens ruim duizend inwoners bij. Dat komt doordat Meerstad niet meer bij Slochteren hoort, maar is ingedeeld bij de gemeente Groningen.