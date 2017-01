Das pas Grunnen: De winnaar van december

(Foto: Peter Tulner)

Het is 3 januari en daarmee is onze fotowedstrijd van vorige maand ten einde. We kregen heel veel foto's binnen met het thema 'Feestdagen in Groningen'.





Van harte gefeliciteerd met het winnen van de fotowedstrijd. Met een overtuigende 25 procent van de stemmen liet de foto in Zoutkamp de rest achter zich. In totaal werden er 1612 stemmen uitgebracht.



Vanavond om zeven uur maken we het thema voor de fotowedstrijd van de maand januari bekend.



De winnende foto



Door: RTV Noord Correctie melden