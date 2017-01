Lopend Vuur: Shoppen in Deutschland ist toll

De Famila in het Duitse Leer gaat eind dit jaar dicht. Dat nieuws leverde gisteren meer dan duizend reacties op, op ons Facebookbericht. Veel Groningers kunnen blijkbaar niet zonder hun inkooptripje over de grens.

Ben je ook verknocht aan je vaste inkoopadresje? Voor de schnapps, chocoladerepen, shampoo en mayonaise? Kortom: vind je shoppen in Deutschland ook zo toll?