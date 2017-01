Groningen getroffen door minder zwaardere aardbevingen in 2016

Het aantal zwaardere aardbevingen in Groningen is vorig jaar opnieuw afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van het KNMI.

In 2015 waren er nog zes bevingen tussen de 2.0 en 2.5 op de schaal van Richter. Ook was er een beving van 3.1 bij Hellum. Afgelopen jaar waren er drie bevingen tussen de 2.0 en 2.5. De laatste vond in december plaats in Winsum.Het totaal aantal bevingen nam wel licht toe. Het gaat dan vooral om lichte aardschokken als gevolg van de gaswinning.De Belgische hoogleraar Geologie Manuel Sintubin constateert dat de Groninger bodem lange tijd niet zo rustig is geweest. 'Sinds 2004 is er in Groningen niet zo weinig geïnduceerde seismische energie vrijgekomen in één jaar,' concludeert hij uit cijfers.Andere deskundigen wijzen wel op de toename van kleinere bevingen, die door het grote aantal ook voor schade kunnen zorgen.Verder wordt er rekening mee gehouden dat na 2020 de aardbevingen weer in zwaarte toenemen. Zo gaat Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders in zijn meerjarenprogramma uit van een zwaardere beving tot maximaal 5.0 op de schaal van Richter.Bij het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) zijn vorig jaar bijna achttienduizend schademeldingen binnengekomen. Dat zijn er tienduizend minder dan in 2015, het jaar met meer zwaardere aardbevingen.In totaal zijn er sinds de aardbeving bij Huizinge in 2012 zo'n tachtigduizend schademeldingen gedaan. In één op de vijf gevallen wordt geen vergoeding toegekend, zo blijkt uit cijfers van de NAM.