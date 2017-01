Na Groningen aast ook Emsland op Tesla-fabriek

In navolging van de provincie Groningen maakt nu ook de regio Emsland in Duitsland zich sterk voor de bouw van de nieuwe Tesla-fabriek. Dat meldt de NDR op zijn website. De Duitsers kwamen op het idee nadat Groningen aankondigde een bidbook te maken.

De Amerikaanse producent van elektrische auto's zoekt een vestigingsplaats in Europa. Daarvoor zouden zich al honderden gemeenten hebben aangeboden.Gezamenlijk doen ook de Duitse gemeenten Dörpen en Papenburg een gooi naar de bouw van de fabriek. Volgens de burgemeester van Dörpen heeft de regio veel te bieden, zoals voldoende ruimte, een haven en een goede spoorverbinding. Bovendien is de regio bekend bij de Amerikanen door de Meyer Werft.Beide gemeenten zeggen op het idee gebracht te zijn door de provincie Groningen, die zich al eerder in de strijd wierp om de fabriek naar de Eemshaven te halen. Die zou Tesla onder meer proberen over te halen met toeleveringsbedrijven in de grensstreek, die nu al werken voor Porsche, Mercedes en Volkswagen, aldus de NDR De Groninger gedeputeerde Patrick Brouns is samen met andere partijen bezig om een bidbook voor Tesla te maken. Daarin staat wat de provincie te bieden heeft als het gaat om de vestiging van die fabriek. Ook Brabant wil de fabriek.