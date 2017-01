Schier hoopt op snel groen licht voor nieuw bezoekerscentrum

De plek waar het informatiecentrum komt (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord) Het huidige VVV kantoor (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

De toeristen op Schiermonnikoog kunnen voor informatie over activiteiten nu nog terecht op twee verschillende locaties: het bezoekerscentrum en het VVV-kantoor. Straks zitten ze onder één nieuw dak.

Het nieuwe informatiecentrum is hard nodig volgens Bert Korendijk van VVV Schiermonnikoog: 'We groeien hier bijna uit ons jasje en hier is geen mogelijkheid tot uitbreiding. 30 meter verderop komen we in een nieuw pand samen met Natuurmonumenten'.



Woonhuis gesloopt

Op de plek waar het gebouw moet komen staat nu nog een woonhuis. Deze gaat gesloopt worden als de plannen doorgaan. Een tijdje geleden was er een ander plan voor nieuwbouw maar die sneuvelde in de gemeenteraad. 'Dit vond de raad toen financieel niet haalbaar', aldus Korendijk.



Knoop doorgehakt

De VVV heeft goede hoop dat de plannen voor dit nieuwe informatiecentrum wel door de raad komen. 'Ik heb positieve signalen ontvangen', vertelt Bert Korendijk. Hij hoopt dat er snel een knoop door gehakt gaat worden. Wanneer dit gaat gebeuren is nog niet bekend.

Door: Joyce Kranenborg, Jeroen Berkenbosch