Nieuwe start voor 't Olde Heem in Kloosterburen

Zorginstelling Zonnehuisgroep Noord vertrok op 1 december uit Kloosterburen, maar 't Olde Heem is nog altijd open.

De dorpscoöperatie Klooster&Buren kocht het pand en zorgt nu voor de overgebleven bewoners. Komende vrijdag is de officiële opening.Eind 2015 kondigde Zonnehuisgroep Noord aan 't Olde Heem te sluiten. De zorginstelling verkeert in financiële nood en het openhouden van de locatie in Kloosterburen zou niet uit kunnen. Dorpelingen hadden al langer het plan 't Olde Heem zelf te beheren. Die plannen kwamen vervolgens in een stroomversnelling.In 't Olde Heem werkt nu een team van negen verzorgenden. Er is 24 uur per dag zorg aanwezig. 's Nachts is dit een slaapdienst. Dat is voldoende, omdat de huidige bewoners zich 's nachts kunnen redden. Op het moment dat er wel 's nachts zorg nodig is, bekijkt het team hoe dat wordt vormgegeven.Volgens zorgcoördinator Nienke Klunder is de zorg nu meer afgestemd op wat de bewoners nodig hebben. 'Voor de één is het belangrijk dat hij extra individuele aandacht krijgt. Dan plannen we vaker momentjes in dat we één op één wat doen. En sommigen mensen zeggen juist: 'Ik kan veel dingen zelf'. Het verschilt per persoon.'Bewoners zitten niet meer met een indicatie voor een verzorgingshuis in 't Olde Heem. Ze huren zelf hun kamer en betalen voor de zorg met hun Persoons Gebonden Budget. Volgens Klunder kan het uit, omdat er geen managementlaag is. 'Al het geld kunenn we aan zorg besteden.'Veel bewoners zijn inmiddels verhuisd naar een ander huis van Zonnehuisgroep Noord. Klunder verwacht dat er wel animo komt voor de 61 appartementen. 'Je hebt niet perse een zorgvraag nodig om hier te kunnen wonen. Je kunt hier ook wonen als je eenzaam bent of voor een extra stukje veiligheid. Je hoeft dus ook niet oud te zijn.'Naast de ouderen woont al enkele jaren een groep mensen met een verstandelijke beperking in 't Olde Heem. Drie keer per week drinken zij samen met de ouderen koffie.