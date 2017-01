Groninger Landschap krijgt er '200 voetbalvelden' bij rond Zuidlaardermeer

Een gebied zo groot als circa tweehonderd voetbalvelden. Dat heeft de Stichting Het Groninger Landschap erbij gekregen rond het Zuidlaardermeer.

Het gaat om grond die nog door de provincie Groningen moest worden overgedragen in verband met afspraken over de herinrichting van het gebied rond Haren. Door de overdracht is Groninger Landschap nu eigenaar van in totaal 1900 hectare bijna aaneengesloten natuurgebied.Ook bij de Westerwoldse Aa bij Bad Nieuweschans is Groninger Landschap vijf hectare grond rijker. Daar had de stichting nog geen bezittingen.