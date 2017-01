Gemeenten zijn bezorgd over toekomst Refaja

Zes gemeenten in de Kanaalstreek hebben de directie van de Treant Zorggroep om duidelijkheid gevraagd over de toekomst van het ziekenhuis in Stadskanaal. Treant maakte eind vorig jaar plannen bekend, waarin de vestiging in Stadskanaal wordt uitgekleed.

'Het is duidelijk dat het ziekenhuis een belangijke plek inneemt', zegt wethouder Francis Boen van de gemeente Stadskanaal. 'Wij vinden dat er in deze regio voldoende zorgaanbod moet zijn', zegt Boen. 'Ook het economisch belang van het ziekenhuis springt in het oog.'Treant zou onder meer de afdeling verloskunde willen verplaatsen naar het Scheperziekenhuis in Emmen. Het Refaja zou een 'veredeld dagziekenhuis' worden, met behoud van het beroemde centrum voor oogheelkunde.De zes gemeenten, Stadskanaal, Bellingwedde, Pekela, Vlagtwedde, Borger-Odoorn en Aa en Hunze, willen dat het Refaja een 'volwaardig ziekenhuis' blijft.Volgens Boen is het niet ideaal als inwoners van de gemeenten zijn aangewezen op bijvoorbeeld het ziekenhuis in Emmen of het nog te bouwen Ommelander Ziekenhuis bij Scheemda.De gemeenten hebben een brief geschreven aan de Treant Zorggroep. 'We willen ingaan op hun aanbod om in gesprek te gaan', zegt Boen. 'Op dit moment wordt dat gesprek georganiseerd.'