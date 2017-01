Emspark in Leer gaat helemaal dicht en wordt verbouwd

De Telepoint in Leer (Foto: Google)

Het Emspark in het Duitse Leer, waar ook supermarkt Famila in is gevestigd, gaat dit jaar helemaal dicht voor een verbouwing. Dat melden winkeliers in het overdekte winkelcentrum.





Grondige opknapbeurt

Het Emspark gaat daarom helemaal sluiten voor een grondige opknapbeurt. Wat er gedurende de verbouwing met de resterende winkels gebeurt, is niet duidelijk.



Eigenaar van het Emspark is Prime Management in Düsseldorf. Het concern geeft vooralsnog geen toelichting.



Maandag meldde RTV Noord dat supermarkt Famila in maart de deuren voorgoed dichtdoet uit economische gronden. Ook elektronicazaak Telepoint in het Emspark verdwijnt. Die winkel valt onder het zelfde concern als de Famila.

