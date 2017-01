Rusnák verwacht deze week nog deal met Real Salt Lake

Albert Rusnák hoopt deze week nog rond te komen met de Amerikaanse club Real Salt Lake. De Slowaakse middenvelder van FC Groningen zei dinsdag dat hij goede gesprekken heeft gehad met de coach van de ploeg uit Salt Lake City.

De speler kijkt er naar uit om aan te sluiten in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, dat in maart begint.Directeur Hans Nijland zei vorige week al dat de clubs een akkoord hebben bereikt over een transfer. Hoeveel geld de FC krijgt voor Rusnák is nog niet bekend.