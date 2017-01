Stegen wachten tweehonderd jaar op een straatnaam

Het heeft bijna tweehonderd jaar geduurd, maar vier steegjes in het centrum van Winschoten hebben eindelijk een naam gekregen.

Ze liggen tussen de Langestraat en de Venne en heten sinds een paar weken Wittevrouwenstraatdrift, Moushörndrift, Koopsdrift en Trekvaartdrift.



Op de eerste kadastrale kaart uit 1823 van Winschoten stonden de steegjes al. 'Het waren smalle, doodlopende doorgangen van de Langestraat naar de Venne, waar toen nog water stroomde'. legt Robert Jalink van de Stichting Oud Winschoten uit.



Volksmond

'Toen dat water werd gedempt, werden het als het ware doorgaande paden. In de volksmond hadden ze wel een naam, maar officieel dus niet. Sinds eind vorige week hangen er straatnaamborden.'



Boerenkool

Jalink: 'De Wittevrouwenstraatdrift is bijvoorbeeld genoemd naar de nonnen die hier ooit langsliepen. De Koopsdrift is genoemd naar een bekende Winschoter familie die hier een verfzaak had. Moushörndrift is genoemd naar het eind van de Langestraat, waar vroeger woningen stonden en boerenkool werd verbouwd in de tuinen.'



Elke staatnaam wordt afgesloten met het woord drift, dat betekent 'steeg' in het Gronings.

