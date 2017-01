De koning van de achternamen is: De Vries

(Foto: RTV Noord)

Wat is de meest voorkomende achternaam in de stad Groningen? Op die vraag zocht de website Telefoonboek.nl een antwoord. En wat blijkt? De Vries is de winnaar.





Telefoonboek.nl zocht uit wat de populairste achternamen zijn in de twintig grootste steden van Nederland. De Vries en Janssen komen landelijk gezien het vaakst voor.



Lees ook: Waar zijn Tammo, Aaltje en Sikko gebleven? In totaal wonen 258 mannen en vrouwen in Stad, die De Vries heten. De naam Bakker is een goede nummer twee. 168 mensen heten zo. De nummer drie is De Boer (163 mensen).Telefoonboek.nl zocht uit wat de populairste achternamen zijn in de twintig grootste steden van Nederland. De Vries en Janssen komen landelijk gezien het vaakst voor.

Door: RTV Noord Correctie melden