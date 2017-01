Kans op zware windstoten woensdag

(Foto: Desiree Klabbers (archief) / KNMI (bewerkt))

Er is kans op zware windstoten in het kustgebied woensdag. Daarvoor waarschuwt het KNMI.

Langs de kust in Groningen, Friesland en Noord-Holland komen er vanaf de ochtend zware windstoten voor met een kracht van 75 tot 90 kilometer per uur. Als er buien zijn, kunnen de windstoten oplopen tot honderd kilometer per uur.



In de loop van de avond neemt de wind weer af.

Door: RTV Noord Correctie melden