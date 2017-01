Hateboer: 'Ik hoef niet per sé weg deze winter'

In de kou van een morgen in januari traint de voltallige selectie van FC Groningen op sportpark Corpus den Hoorn. Alle 24 spelers zijn dinsdagochtend aanwezig. Zo ook de begeerde Hans Hateboer.

Hij wordt nadrukkelijk in verband gebracht met het Engelse Hull City en het Italiaanse Atalanta Bergamo. Hateboer heeft eerder dit seizoen gezegd dat hij zijn aflopende contract niet wil verlengen. Als FC Groningen nog wat geld wil ontvangen, dan moet de Groninger deze maand nog van club veranderen.



Tonnen

Hateboer doorliep de hele jeugdopleiding bij FC Groningen. In het profvoetbal heeft hij nog nooit voor een andere club gespeeld. Het zou natuurlijk mooi zijn wanneer de Trots van het Noorden nog enkele tonnen kan krijgen voor de speler uit eigen opleiding.



Groningen wil de selectie graag verkleinen. Momenteel zijn er 24 contractspelers en dat zijn er simpelweg te veel. Met name kijkend naar het salarishuis.



Luxepositie

Mocht er niemand vertrekken deze maand, dan overschrijdt de club fors het begoogde salarisbudget aan het einde van het seizoen.



Niet dat Hans Hateboer zich hiermee bezig hoeft te houden. De rechtervleugelverdediger is bezig aan een sterk seizoen en zit in een luxepositie. Komende zomer is hij transfervrij en dan ligt de wereld aan zijn voeten.



'Niets concreets'

Na afloop van de training gaat Hateboer met vooral jonge fans op de foto. Hij deelt een handtekening uit en loopt vervolgens naar het Corpushuis.



Veel kan 'de man oet Beerte' niet kwijt, want er speelt momenteel niets concreets. 'Er speelt wel wat maar wat ik weet zijn er nu geen onderhandelingen gaande. Ik heb het nog steeds goed naar mijn zin bij Groningen en hoef daarom ook niet per sé weg deze winter', aldus Hateboer.



Hateboer sprak voor de Kerst wel met onder andere Hull City en Atalanta Bergamo maar of deze clubs nog deze winter contreet gaan worden is nog maar de vraag.

