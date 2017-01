Helft minder schade tijdens jaarwisseling in Oude Pekela

(Foto: Jos Schuurman)

Tienduizend euro. Dat is de schade die in de Pekela's is aangericht tijdens Oud en Nieuw. Tijdens de vorige jaarwisseling werd er voor twintigduizend euro schade aangericht in de gemeente. Met name de afvalbakken en straatnaamborden hebben het moeten ontgelden, zo blijkt uit een inventarisatie.

Rustige jaarwisseling

Burgemeester Jaap Kuin spreekt van een rustige jaarwisseling. 'Het neemt niet weg dat elk schadegeval er één te veel is. Ik zie de lol er niet van in om schade aan te richten'.



Tevreden en trots

Kuin wijst op de vele feesten die er zijn geweest in de dorpen tijdens de jaarwisseling. 'En dan ook nog het carbidschieten en de nieuwsjaarsduik. Ik ben tevreden en trots op de Pekelders hoe zij 2016 uitbliezen en 2017 hebben omarmd'.

