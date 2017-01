Dijkdoorgangen Delfzijl gaan dicht

De dijkdoorgangen bij Delfzijl gaan komende nacht dicht, vanwege hoog water. Dat laten de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest weten.

Om middernacht gaan de doorgangen dicht. Naar verwachting bereikt het water tussen om half vier 's nachts een stand van 3,20 meter boven NAP langs de zeedijk tussen Delfzijl en Nieuwe Statenzijl. De normale stand is 1,50 meter.Woensdagmorgen rond half zes gaan de dijkdoorgangen weer open.Het wordt woensdag een onstuimige dag. Het KNMI heeft zware windstoten voorspeld. Vanaf de ochtend tot in de avond is er kans op windstoten met een kracht tot honderd kilometer per uur.