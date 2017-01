Waddenvereniging roept op tot één beheerder van de Waddenzee

Eén beheerder voor de hele Waddenzee. Dat is het grote doel van de Waddenvereniging voor 2017.

Werelderfgoed Waddenzee valt al jaren onder een groot aantal overheden, provincies, Rijk en gemeenten, maar ook instanties als Rijkswaterstaat hebben hun verantwoordelijkheden voor het gebied.De huidige opzet is de Waddenvereniging een doorn in het oog. Er is veel onduidelijkheid over wie nu over wat gaat. Daardoor gaat besluiten nemen moeizaam.'Als er serieus niets verandert, modderen we de komende tien jaar gewoon zo verder', zegt Ester Kuppen van de Waddenvereniging.De Waddenvereniging is met het oog op de komende Kamerverkiezingen een petitie gestart om tot één beheerder voor de Waddenzee te komen. Mensen worden opgeroepen om de petitie te ondertekenen via www.werelderfgoedmoetbeter.nlEerder pleitten D66 en de Algemene Rekenkamer al voor een beheersorganisatie voor het hele gebied.