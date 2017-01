FC Groningen haalt definitief geen vervanger voor Rusnak

FC Groningen is niet van plan om middenvelder Albert Rusnak te vervangen, mocht de Slowaak daadwerkelijk naar Real Salt Lake in de Verenigde Staten vertrekken. Dat meldt de club in haar wekelijkse nieuwsbrief.

'Samen met de technische staf hebben we de overtuiging dat we zijn vertrek binnen de huidige selectie zullen opvangen', zegt algemeen directeur Hans Nijland.Eerder was al bekend dat FC Groningen en de Amerikaanse club het eens zijn geworden over een overgang van Rusnak naar de MLS. 'Of het het ook daadwerkelijk tot een transfer komt, ligt nu aan de speler. FC Groningen wacht af hoe zich de komende dagen gaan ontwikkelen. Rusnak verwacht zelf binnenkort rond te komen met Real Salt Lake.Nijland zegt in de nieuwbrief verder dat er geruchten zijn die meerdere spelers van FC Groningen in verband brengen met andere clubs. 'Op dit moment is er maar één mogelijke transfer concreet en dat is die van Albert Rusnak', reageert Nijland op de geruchtenstroom.