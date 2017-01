'Das pas Grunnen': Het thema van januari is...

Houd jij ontzettend van fotografie of schiet je zo af en toe een onwijs mooie foto? Doe dan mee aan onze fotowedstrijd 'Das pas Grunnen'!

Het thema van de maand januari is 'mien stad, mien ommeland, mien stekje'. Kortom: mooie foto's van jouw dorp of stad. Heb jij een mooie foto gemaakt in onze provincie? Stuur ons je mooiste foto's op.Meedoen? Je hebt tot dinsdag 31 januari 11:00 uur 's ochtends de tijd om je foto in te sturen. Dit kan op de volgende manieren:- Stuur je foto in via het wedstrijdformulier.- Plaats je foto op Instagram met de hashtags #daspasgrunnen én #fotowedstrijd.- Plaats je inzending onder een van de Facebookberichten met de oproep om foto's in te sturen.Door mee te doen aan de wedstrijd help je ons foto-archief uit te breiden. Als we je foto in de toekomst gebruiken doen we dat natuurlijk met naamsvermelding.De mooiste foto's worden in een artikel en op onze sociale media geplaatst. De winnaar gaat er vandoor met een goed gevulde goodiebag.