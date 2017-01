Heeft kunstgras de toekomst?

Rubberen korrels op kunstgras zijn niet gevaarlijk, zo blijkt uit onderzoek van de RIVM. Toch gaat de discussie over kunstgras door.

Voorzitter van Pelikaan S, Wim Bulten is absoluut niet blij met het kunstgrasveld bij de club. 'Een bal stuitert hier wel 15 tot 20 meter hoog. Dat kan toch niet waar zijn?' zegt de voorzitter.'Kunstgras kan wel goed zijn, maar wij hebben hier een te harde ondergrond'. Het veld zorgt volgens Bulten voor allerlei blessures. 'We hebben zes kruisbandblessures, knieblessures, echt veel te veel.'Orthopedisch chirurg Brouwer denkt niet dat deze blessures door kunstgras komen. De blessures kunnen volgens hem ook op normaal gras ontstaan. 'Als je een derde generatie kunstgras vergelijkt met een knollenveld, dan zou ik eerder voor het kunstgras kiezen'.Volgens Brouwer kun je de blessures op kunstgras voorkomen door de juiste voetbalschoenen. Frank ten Kate is specialist in sportschoenen. 'Het grootste verschil tussen kunstgrasschoenen en gewone voetbalschoenen zijn de noppen. Voetbalschoenen hebben langere noppen dan kunstgrasschoenen', vertelt de schoenenspecialist.'Door de langere noppen van voetbalschoenen is er meer grip op normaal gras. In een kunstgrasschoen zit meer demping, is de zool dikker en heb je meer comfort. Waardoor er minder kans is op blessures', aldus ten Kate.De spelers van FC Lewenborg spelen liever op kunstgras dan op natuurgras. Zo is jeugdspeler Titus Couzijn het niet anders gewend. Hij speelt al zijn hele leven op kunstgras. 'Het is heel erg wennen als je bij een uitwedstrijd op gewoon gras moet voetballen', vertelt de speler.Volgens trainer Rodney van der Hoek is kunstgras in de afgelopen jaren verbeterd. 'De eerste jaren was het kunstgras veel korter, het is nu alweer een slag beter. Ik heb er in ieder geval geen problemen mee om op kunstgras te spelen.'Dokter Brouwer denkt dat er op eredivisieniveau niet snel wordt gekozen voor kunstgras.'Misschien gaat de jeugd wel steeds meer op kunstgras spelen', aldus Brouwer.Volgens schoenenspecialist Frank ten Kate heeft kunstgras zeker voordelen. 'Trainingen kunnen met slecht weer doorgaan. Maar ik denk niet dat het geheel de overhand gaat krijgen. Gewoon gras voetbalt uiteindelijk toch het mooiste.'De mening van de voorzitter van Pelikaan S is duidelijk. 'Iedereen weet dit: gras, dat moet je ruiken, dat moet je voelen. Gras is gras en dat hoort bij voetbal.'