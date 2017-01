Donar krijgt het zwaar voor de kiezen in Europees avontuur

(Foto: FotoKlick Fotografie archief)

De basketballers van Donar staan woensdag voor een zware opgave. In Sofia nemen de Groningers het op tegen de Bulgaarse recordkampioen Lukoil Academic die al achttien wedstrijden ongeslagen is in eigen huis.

Academic heeft, net als Donar, drie punten verzameld in de tweede poulefase van de Europe Cup. Thuis werd Benfica met 84-72 overtuigend aan de kant gezet. In de uitwedstrijd tegen Enisey Krasnoyarsk werd een stevige nederlaag geleden. In Rusland verloor de ploeg met maar liefst 21 punten verschil.



Goed gevulde prijzenkast

Met 25 kampioenschappen en 11 nationale bekers is de prijzenkast van Academic goed gevuld. Met name deze eeuw is de dominantie van de ploeg uit de hoofdstad enorm. In de laatste veertien jaar werd Academic maar liefst dertien keer(!) kampioen. Alleen in 2014 moesten ze de titel aan stadgenoot Levski Sofia laten.

Ook dit jaar draait Academic een uitstekend seizoen. Na elf wedstrijden neemt de ploeg met negen overwinningen de koppositie in eigen land in. In de eerste poulefase van de Europe Cup eindigde het bovenaan in een poule met tegenstanders uit Israël, Slowakije en Roemenië. Vorig jaar wist de ploeg ook al de tweede poulefase van de Europe Cup te bereiken.

Vernieuwd

De selectie van Academic is deze zomer grotendeels vernieuwd. Één van de nieuwelingen is de Amerikaanse pointguard Danny Gibson. Hij was in 2010 namens Leiden MVP in de Eredivisie. Na uitstapjes in Duitsland, Griekenland en Polen is Gibson bij Academic terechtgekomen. Hij is met een gemiddelde van vijftien punten per wedstrijd topscorer van het team in de Europe Cup.

Gibson heeft één landgenoot binnen de selectie van Academic. Dat is de 2.11 meter lange center Steve Zack. Hij is, net als de Sloveen Sasa Zagorac, een belangrijke speler voor Academic. De 33-jarige Zagorac kwam in zijn carrière al voor vijftien verschillende clubs uit. Andere spelers die normaal gesproken deel uit maken van de basisopstelling zijn de Bulgaren Hristo Zahariev en Pavlin Ivanov.

Toni Dechev

De coach van Lukoil Academic is de 45-jarige Toni Dechev. Hij is bezig aan zijn tweede seizoen in deze rol. In zijn debuutjaar wist hij net geen beslag te leggen op de dubbel in Bulgarije. In de bekerfinale verloor de ploeg van Rilski Sportist. Onder leiding van Dechev is Academic met name thuis erg sterk. De laatste keer dat Academic een thuiswedstrijd verloor was op 12 maart 2016 tegen Beroe.

Donar en Academic staan op een gedeelde tweede plaats in poule P van de Europe Cup. De winnaar van de poule gaat samen met de beste nummers twee van de zes poules door naar de volgende ronde. De winnaar van de tweestrijd verschaft zichzelf dus een goede uitgangspositie voor de resterende wedstrijden.

De wedstrijd in Sofia begint woensdag om 17.30 uur.

Door: RTV Noord Correctie melden